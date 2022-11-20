Стрельба в США: в ночном клубе убили пять человек

В США мужчина открыл стрельбу в ночном клубе по неизвестным причинам.
В штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба. По последним данным, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.
Об этом пишет издание CNN.
В полиции сообщили, что они получили вызовы, начиная с 23.57. Правоохранители сразу прибыли на место происшествия. Также на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи.
Полиция установила личность мужчины, которого считает подозреваемым в содеянном. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. О мотивах инцидента пока не сообщается.
Напомним, в результате стрельбы в центре Амстердама два человека получили ранения.
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