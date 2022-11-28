В Херсонской области свет возвращается в дома

На деоккупированных территориях улучшается ситуация с освещением.

В Херсоне возвращают свет в жилые дома.

Об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил в сообщении в Telegram-канале.

«Наш свет не погаснет никогда. Херсон, Украина, электроэнергию вернули в дома», — заявил Тимошенко.

Ранее Херсон начали подключать к энергоснабжению.

Напомним, что с 26 ноября в областном центре начали поэтапно подключать бытовых пользователей. Около 5% жителей уже были со светом.

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет ко всем домам города.

Ранее сообщалось, что в Херсоне была налажена электроснабжение впервые после деоккупации. В ОП заявили, что сначала подключают объекты критической инфраструктуры, а затем бытовых пользователей.

Во время отступления русские войска покинули областной центр без электричества и воды. В частности, оккупанты взорвали ЛЭП и заявили о "теракте", якобы совершённом украинскими диверсантами.

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