На Херсонщині світло повертається в оселі

На деокупованих територіях покращується ситуація з освітленням.

У Херсоні повертають світло у житлові будинки.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив у повідомленні у Telegram-каналі.

«Наше світло не згасне ніколи. Херсон, Україна, електроенергію повернули у домівки», - заявив Тимошенко.

Раніше Херсон почали підключати до енергопостачання.

Нагадаємо, що від 26 листопада в обласному центрі почали поетапно підключати побутових користувачів. Близько 5% мешканців вже були зі світлом.

Енергетики працюють над тим, щоби повернути світло до всіх будинків міста.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації. В ОП заявили, що спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, а потім побутових користувачів.

Під час відступу російські війська залишили обласний центр без електрики та води. Зокрема, окупанти підірвали ЛЕП і заявили про "теракт", нібито вчинений українськими диверсантами.

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