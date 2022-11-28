На Херсонщині світло повертається в оселі

На деокупованих територіях покращується ситуація з освітленням.
У Херсоні повертають світло у житлові будинки.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив у повідомленні у Telegram-каналі.
«Наше світло не згасне ніколи. Херсон, Україна, електроенергію повернули у домівки», - заявив Тимошенко.
Раніше Херсон почали підключати до енергопостачання.
Нагадаємо, що від 26 листопада в обласному центрі почали поетапно підключати побутових користувачів. Близько 5% мешканців вже були зі світлом.
Енергетики працюють над тим, щоби повернути світло до всіх будинків міста.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації. В ОП заявили, що спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, а потім побутових користувачів.
Під час відступу російські війська залишили обласний центр без електрики та води. Зокрема, окупанти підірвали ЛЕП і заявили про "теракт", нібито вчинений українськими диверсантами.
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