Ціни вищі, ніж у Москві: Андрющенко – про ситуацію в окупованому Маріуполі

Окупанти часто спекулюють на вартості продуктів. У Маріуполі ціни в рази більші, ніж у підконтрольних Україні регіонах і в самій РФ.

У захопленому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на продукти харчування, а відновлювати зруйновану інфраструктуру ніхто не збирається.

Про це розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в ефірі каналу Freedom.

За його словами, містяни змушені постійно стояти у чергах.

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"По суті, жодних покращень. Тому черги стали супутником Маріуполя в окупації. Черги за всім, черги скрізь. Банальні речі — починаючи з хліба, черга за безплатним хлібом, тому що іншого хліба немає. А його немає, тому що немає достатньою мірою не тільки в Маріуполі, а на території окупованої частини Донецької області. Немає електро-, водозабезпечення. Тому велика проблема з виготовленням хліба на окупованій частині Донецької області повсюдно. Безплатний хліб не завжди є. Те ж саме стосується банкоматів, гуманітарної допомоги, по суті всього. Черги це не 10-20, і не сотні, іноді доходить до тисячних черг на день", — повідомив Андрющенко.

Радник мера розповів, що окупанти часто спекулюють на вартості продуктів. У Маріуполі ціни в рази більші, ніж у підконтрольних Україні регіонах і в самій РФ.

"Проблема не тільки і не стільки у відсутності магазинів. Проблема іншого роду — насамперед, якість товару, по-друге, їхня ціна. Слід врахувати, що ціни в Маріуполі на все набагато вищі, ніж в Україні на сьогодні, і навіть вищі, якщо порівнювати маріупольські ціни в рублях, з російськими цінами в Москві. Просто божевільна. Слід врахувати, що до 1 січня окупанти не беруть плату з людей за електрику, воду, проїзд, але від 1 січня запроваджується і оплата за це. Грошей стане ще менше в споживчому кошику, а зарплати точно там не зростуть", — підсумував він.