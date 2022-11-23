Запеклі бої під Бахмутом: військовий експерт пояснив, що відбувається

Російські окупанти кидають всі сили на штурм Бахмута Донецької області, незважаючи на великі втрати. Успіх під Бахмутом дозволить їм суттєво покращити свою логістику на сході України.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Як наголосив експерт, "схід для росіян залишаєтья неймовірно важливим".

"На 95% ця війна залишаєтья війною артилерії. Довозити 5-7-тонними вантажівками снаряди до передової з самої Росії неймовірно довго і дорого. Треба все возити залізничним полотном. Там залишаєтья дуже важливий вузол - Дебальцевський, від якого є велике розгалуження практично по всіх окупованих територіях. Отже, ешелонами довозяться боєприпаси. По прямій від Бахмута до Дебальцевого - близько 42 км, а реактивні системи, залпового вогню мають до 90 км ураження. Росіянам банально треба відсунути наші вогневі рубежі, щоб суттєво покращити свою логістику", - пояснив він.

Черник також відзначив, що ЗСУ успішно і результативно використовують "херсонську методику", яка включає в себе "логістично-вогневий зашморг" - виснаження противника артилерійськими ударами по складах.

Водночас, експерт зауважив, що сьогодні "неймовірно важко" прорахувати, де росіяни застосують виведених з правого берега Дніпра щонайменше 20 тисяч військових, а також мобілізованих.

"Вважаю, що на цю хвилину фронт вдруге став у лінію рівноваги. Ми в ній перебували з травня по вересень - до блискучої Харківської операції", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу ворог на Донеччині обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що під Бахмутом оккупанти намагаються вести штурмові дії вдень та вночі.

"Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою... Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої", – повідомив офіцер.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що битва за Бахмут встановила рекорд із тривалості та жорстокості боїв.

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