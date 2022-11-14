"Херсонська методика": військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ

Збройні сили України при контрнаступі використовують тактику поступового виснаження противника. Деокупація територій відбувається не дуже швидко, але тактика показала свою ефективність під час звільнення Херсона.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Херсонська методика", так її назвемо, себе виправдала - логістично-вогневий зашморг спрацював. Ми те угруповання виснажили в першу чергу через артилерійські залпи по забезпеченню, починаючи від боєприпасів і закінчуючи продовольством. Противник зрозумів, що якщо так буде тривати надалі, то те угруповання або загине, або потрапить у полон, або перед зимою замерзне. На мій погляд, саме така тактика буде і надалі", - вважає Черник.

За словами військового експерта, унікальність Херсонської операції полягає в її довготривалості:

"Нагадаємо, перші удари по Антонівському мосту були десь всередині літа. Це добрих 4-5 місяців. Але є результат, противник виснажується".

Він зауважив, що противник досі має "глобальну перевагу" над ЗСУ в частині кількості особового складу і артилерійських залпів:

"Якщо з нашого боку на день приблизно 10 тисяч пострілів, це умовна цифра, то з їхнього боку - 20-25 тисяч. Це для порівняння і розуміння. Але в частині якості ми їх випереджаємо кратно. Кожен наш залп досягає цілі. Результат є, противник не знає, як діяти далі".

Водночас, Черник зазначив, що у противника є "запас міцності" у вигляді 300 тисяч мобілізованих - "приречених на смерть".

"Це, між іншим, третій контингент. Перший ми знищили, з другим маємо зараз справу - це в межах 170 тисяч. Третій на підході. Якщо скласти все докупи, це майже 600 тисяч людей. Це більше половини їхньої всієї армії на початок цієї війни. Це дуже серйозно - сам феномен того, що двадцять друга армія наступає на другу, і Шойгу про це сказав офіційно", - наголосив експерт.

За його словами, для ЗСУ "немає кращої стратегії, ніж "херсонська методика". Черник додав, що методика "себе виправдала, однак вона довготривала".

Нагадаємо, Херсон, який був окупований російськими військами 2 березня, 11 листопада повернувся під контроль України.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що після деокупації Херсона ЗСУ не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра, але вивільнять сили для контрнаступу в Запорізькій і Луганській областях.

Експерт Олег Жданов переконаний, що бойові дії в Україні не вщухнуть взимку, оскільки Збройним силам України важливо не дати окупантам часу на перепочинок. Також Жданов прокоментував чутки про наступ ЗСУ на російські Бєлгород чи Брянськ.

Читайте також: