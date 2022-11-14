"Херсонская методика": военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении используют тактику постепенного истощения противника. Деоккупация территорий происходит не очень быстро, но тактика показала свою эффективность при освобождении Херсона.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Херсонская методика", так ее назовем, себя оправдала — логистически-огневая удавка сработала. Мы эту группировку истощили в первую очередь через артиллерийские залпы по снабжению, начиная от боеприпасов и заканчивая продовольствием. Противник понял, что если так будет продолжаться, то та группировка либо погибнет, либо попадет в плен, либо перед зимой замерзнет. На мой взгляд, именно такая тактика будет и дальше", — считает Черник.

По словам военного эксперта, уникальность Херсонской операции заключается в ее длительности:

"Напомним, первые удары по Антоновскому мосту были где-то в середине лета. Это добрых 4-5 месяцев. Но есть результат, противник истощается".

Он отметил, что противник до сих пор имеет "глобальное преимущество" над ВСУ в части количества личного состава и артиллерийских залпов:

"Если с нашей стороны в день примерно 10 тысяч выстрелов, это условная цифра, то с их стороны – 20-25 тысяч. Это для сравнения и понимания. Но в части качества мы их опережаем кратно. Каждый наш залп достигает цели. Результат есть, противник не знает, как действовать дальше".

В то же время, Черник отметил, что у противника есть "запас прочности" в виде 300 тысяч мобилизованных — "обреченных на смерть".

"Это, между прочим, третий контингент. Первый мы уничтожили, со вторым имеем сейчас дело — это в пределах 170 тысяч. Третий на подходе. Если сложить все вместе, это почти 600 тысяч человек. Это больше половины их всей армии к началу этой войны .Это очень серьезно — сам феномен того, что двадцать вторая армия наступает на вторую, и Шойгу об этом сказал официально", — подчеркнул эксперт.

По его словам, для ВСУ нет лучшей стратегии, чем "херсонская методика". Черник добавил, что методика "себя оправдала, однако она долговременная".

Напомним, Херсон, оккупированный российскими войсками 2 марта, 11 ноября вернулся под контроль Украины.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра, но освободят силы для контрнаступления в Запорожской и Луганской областях.

Эксперт Олег Жданов убежден, что боевые действия в Украине не утихнут зимой, поскольку Вооруженным силам Украины важно не дать оккупантам времени на передышку. Также Жданов прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на российские Белгород или Брянск.

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