ЗСУ дають відсіч ворогу: Росія зазнає величезних втрат на Донеччині

Противник втрачає особовий склад на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські загарбники протягом доби намагаються проводити десятки штурмових дій на Донеччині, але зазнають величезних втрат, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

"Ворог продовжує атакувальні дії на Донеччині, застосовуючи ствольну та реактивну артилерію, авіацію, танки. Противник зазнає величезних втрат. Станом на ранок росіяни втратили близько 90 людей тільки вбитими й фактично стільки ж пораненими на Бахмутському напрямку", - повідомив він.

Череватий також розповів, що аналогічна ситуація відбувається на Авдіївському напрямку – ворог також зазнає втрат.

"Противник намагається проводити по кілька десятків штурмів на цих напрямках. Проте наражається на потужну оборону ЗСУ, на ураження з усіх видів озброєння. І неминуча розплата ворога – це величезні втрати в особовому складі та техніці армії РФ", - резюмував він.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині Бахмутський та Авдіївський напрямки – залишаються одними із найгарячіших, де ведуться бойові дії.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів.

У Генштабі наголошують, що росіяни намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

Військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов розповів, що останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і значно просунулись вглиб – десь на 2 км, десь на 5 км.

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