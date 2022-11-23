Зі звільненням Херсона розпочалася нова фаза війни: ізраїльський експерт

Зараз дуже важливо, хто як скористається звільненими силами, які вийшли з Херсона, каже експерт.

Після деокупації Херсона війна перетекла в нову фазу і тепер Україні важливо грамотно скористатися силами, що звільнилися.

Таку думку в ефірі Апостроф ТБ висловив військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп.

Він зазначив, що після звільнення Херсона лінія фронту суттєво скоротилася, і ворог починає накопичувати війська на лівому березі Херсонщини. Водночас, в України також у певному сенсі розв'язалися руки та звільнилися величезні сили, які тиснули на Херсонський плацдарм.

"Ми переходимо в таку фазу, коли російська армія не має відверто вразливого місця. І тепер дуже важливо, хто як скористається звільненими силами, які вийшли з Херсона. І це ключовий момент, це якийсь новий етап війни, хоча заднім числом може виявитися, що все йде, як і раніше, і особливо не відрізняється від того, що було раніше", - резюмував експерт.

Звільнення Херсона

11 листопада під час успішного контрнаступу ЗСУ звільнили Херсон від російських військ.

Експерти зазначають, що для Збройних сил України важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому вони можуть перейти до активних дій вже найближчим часом. Своєю чергою, окупанти перегруповують війська, які залишили Херсон, щоб посилити інші напрямки.

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