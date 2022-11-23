Оксану Марченко та Віктора Медведчука помітили в окупованому Криму

Скандальне подружжя побачили в одному з ресторанів у Ялті.

Звинуваченого в зраді України проросійського політика Віктора Медведчука разом із дружиною Оксаною Марченко, нібито, помітили в окупованому Криму, йдеться у сюжеті ТСН.

Відео подружжя в ресторані на набережній Ялти поширюють Telegram-канали.

Нагадаємо, що Медведчуку висунули обвинувачення у державній зраді ще до початку повномасштабної війни. Суд відправив його під домашній арешт. Після 24 лютого Медведчук втік з дому і переховувався.

Зрадники в Криму: Медведчука та Марченко помітили в окупованій Ялті

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Віктора Медведчука затримали.

Після цього дружина скандального політика Оксана Марченко записала відео до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням витягнути з української в'язниці свого чоловіка.

Після цього Марченко втекла до Росії, де дала пресконференцію, на яку практично ніхто не прийшов.

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими – Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". Кума Путіна Віктора Медведчука вдалося обміняти на двісті полонених захисників України.

До цього в країні-агресорці Росії заявляли, що не знають про місцеперебування проросійського політика.

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