Ожесточенные бои под Бахмутом: военный эксперт объяснил, что происходит

Российские оккупанты бросают все силы на штурм Бахмута Донецкой области, несмотря на большие потери. Успех под Бахмутом позволит им существенно улучшить свою логистику на востоке Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

Как подчеркнул эксперт, "восток для россиян остается невероятно важным".

"На 95% эта война оставляется войной артиллерии. Довозить 5-7-тонными грузовиками снаряды до передовой из самой России невероятно долго и дорого. Надо все возить железнодорожным полотном. Там оставляется очень важный узел — Дебальцевский, от которого есть большое разветвление практически по всем оккупированным территориям. Итак, эшелонами довозятся боеприпасы. По прямой от Бахмута до Дебальцево — около 42 км, а реактивные системы, залпового огня имеют до 90 км поражения. Россиянам банально надо отодвинуть наши огневые рубежи, чтобы существенно улучшить свою логистику", - объяснил он.

Черник также отметил, что ВСУ успешно и результативно используют "херсонскую методику", которая включает в себя "логистически-огневую удавку" — истощение противника артиллерийскими ударами по складам.

В то же время эксперт отметил, что сегодня "невероятно трудно" просчитать, где россияне применят выведенных с правого берега Днепра по меньшей мере 20 тысяч военных, а также мобилизованных.

"Считаю, что к этой минуте фронт во второй раз стал в линию равновесия. Мы в ней находились с мая по сентябрь — до блестящей Харьковской операции", — добавил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки враг на Донетчине обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Марьинка.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что под Бахмутом оккупанты пытаются вести штурмовые действия днем и ночью.

"Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой... Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои", – сообщил офицер.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что битва за Бахмут установила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

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