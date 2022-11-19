Под Бахмутом ВСУ атаковали оккупан гранатами (видео)

Украинские военные, в частности, попали в окопы российских захватчиков.
Военные Вооруженных сил Украины точно атаковали гранатами позиции российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине.
Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.
"Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство – их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам", — говорится в сообщении.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба, на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 83 880 человек.
В Херсонской области ВСУ точным ударом уничтожили 40 российских солдат. Кроме того, ранены 70 представителей вражеской армии.
На Бахмутском направлении сражения продолжаются почти круглосуточно, враг несет значительные потери среди личного состава. В районе Бахмута Донецкой области Вооруженные силы Украины сбили российский истребитель Су-35 с помощью норвежского ракетно-зенитного комплекса Nasams.
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