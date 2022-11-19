В Мелитополе заметили грузовики с телами оккупантов – СМИ

В пятницу, 18 ноября, в оккупированном Мелитополе Запорожской области было замечено два КамАЗа, загруженных трупами российских солдат.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".



Как пишет издание, грузовики направлялись в сторону Крыма.



"На берегу Молочного лимана оккупанты обустроили полигон, где ежедневно учат вчерашних гражданских. Затем солдат везут в зону боевых действий. Тренировки приносят им не слишком большую пользу — грузовики с личным составом уже потянулись назад. Сегодня утром в Мелитополе были замечены два КамАЗа труппами рашистов. Они направлялись в сторону Крыма", — говорится в сообщении.



Потери РФ в войне против Украины

По данным Генштабы, на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 83 880 человек.

В Херсонской области ВСУ точным ударом уничтожили 40 российских солдат. Кроме того, ранены 70 представителей вражеской армии.

На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Да, Вооруженные силы Украины сбили новейший российский истребитель Су-35С.

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