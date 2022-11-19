"Днепр-1" в ярком матче одержал победу над "Шахтером" и гарантировал себе зимнее чемпионство

"Днепр-1" обыграл донецкий "Шахтер" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 2:1 .

Первыми в этой встрече забили "горняки". На 17-й минуте Михаил Мудрик в очередной раз продемонстрировал свою потрясающую скорость и ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Макса Валефа.

Днепряне смогли ответить очень быстро. На 21-й минуте Александр Пихаленок на дальней штанге завершил роскошную комбинацию своей команды.

На перерыв команды ушли при равном счете. А в начале второго тайма команда Александра Кучера впервые в поединке вырвалась вперед – на 53-й минуте Артем Довбик технично развернулся перед штрафной дончан и низом отправил мяч в ближний угол.

Несмотря на все старания подопечных Игоря Йовичевича избежать поражения, до финального свистка счет больше не изменился.

Благодаря победе "Днепр-1" укрепил свое лидерство в УПЛ. Днепряне набрали 35 очков и теперь на 8 баллов опережают "Шахтер", который имеет один матч в запасе.

Таким образом, подопечные Александра Кучера завоевали неофициальное зимнее чемпионство, ведь до завершения первой части УПЛ остался всего один тур.

23 ноября "Днепр-1" проведет перенесенный матч 1-го тура против "Александрии", а 28 ноября днепряне в последнем поединке 2022 года встретятся с "Кривбассом". В свою очередь, "Шахтер" отправится на зимнюю паузу после игры с "Ворсклой", которая состоится 23 ноября.

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