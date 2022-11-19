ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk

ВСУ принимают на вооружение ракетные системы Hawk.
В ближайшее время украинская система противовоздушной обороны будет усилена американским зенитным ракетным комплексом Hawk.
Об этом сообщает воздушное командование "Центр".
"Ястреб заступает на боевое дежурство. Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", — говорится в сообщении.
ЗРК Hawk имеет среднюю дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.
"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", — подчеркнули в воздушном командовании.
Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разрабатывался для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.
ЗРК Hawk:
- максимальная дальность перехвата цели – 40 км,
- минимальная дальность перехвата цели – 1 км,
- максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 18 км,
- минимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 30 м,
- масса ракеты – 625 кг.
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