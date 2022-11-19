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ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
2 мин
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ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk

Фото: соцмережі

ВСУ принимают на вооружение ракетные системы Hawk.

В ближайшее время украинская система противовоздушной обороны будет усилена американским зенитным ракетным комплексом Hawk.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

"Ястреб заступает на боевое дежурство. Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", — говорится в сообщении.

ЗРК Hawk имеет среднюю дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", — подчеркнули в воздушном командовании.

Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разрабатывался для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.

ЗРК Hawk:

  • максимальная дальность перехвата цели – 40 км,
  • минимальная дальность перехвата цели – 1 км,
  • максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 18 км,
  • минимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 30 м,
  • масса ракеты – 625 кг.

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Дата публикации
Просмотры
522
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