ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk

В ближайшее время украинская система противовоздушной обороны будет усилена американским зенитным ракетным комплексом Hawk.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

"Ястреб заступает на боевое дежурство. Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", — говорится в сообщении.



ЗРК Hawk имеет среднюю дальность поражения и для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели Ястребом в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", — подчеркнули в воздушном командовании.

Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разрабатывался для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.

ЗРК Hawk:

максимальная дальность перехвата цели – 40 км,

минимальная дальность перехвата цели – 1 км,

максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 18 км,

минимальная высота, на которую могут подниматься ракеты – 30 м,

масса ракеты – 625 кг.

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