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ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk

Фото: соцмережі

ЗСУ приймають на озброєння ракетні системи Hawk.

Найближчим часом українська система протиповітряної оборони буде посилена американським зенітним ракетним комплексом Hawk.  

Про це повідомляє повітряне командування "Центр".

"Яструб заступає на бойове чергування. Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", - йдеться у повідомленні.
 
ЗРК Hawk має середню дальність ураження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", - наголосили у повітряному командуванні.

Hawk – американський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розроблявся для знищення літаків. Пізніше його допрацювали для перехоплення ракет в польоті.

ЗРК Hawk:

  • максимальна дальність перехоплення цілі – 40 км,
  • мінімальна дальність перехоплення цілі – 1 км,
  • максимальна висота, на яку можуть підніматися ракети – 18 км,
  • мінімальна висота, на яку можуть підніматися ракети – 30 м,
  • маса ракети – 625 кг.  

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Дата публікації
Перегляди
2651
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