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У Мелітополі помітили вантажівки з тілами окупантів – ЗМІ

Автор
Денькович Ярослава
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1878
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У Мелітополі помітили вантажівки з тілами окупантів – ЗМІ

Фото: Associated Press

Як пишуть ЗМІ, вантажівки прямували у бік тимчасово окупованого Криму.

У п'ятницю, 18 листопада, у окупованому Мелітополі Запорізької області було помічено два КамАЗи, завантажені трупами російських солдат.   

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
 
Як пише видання, вантажівки прямували у бік Криму.
 
"На березі Молочного лиману окупанти облаштували полігон, де щодня навчають вчорашніх цивільних. Потім солдатів везуть до зони бойових дій. Тренування приносять їм не надто велику користь – вантажівки з особовим складом уже потяглися назад. Сьогодні вранці в Мелітополі було помічено два КамАЗи, вщент завантажені трупами рашистів. Вони прямували у бік Криму", - йдеться у повідомленні.
 
Втрати РФ у війні проти України

За даними Генштаби, станом на 19 листопада загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 83 880 осіб.

На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 40 російських солдатів. Крім того, поранено 70 представників ворожої армії. 

На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Так, Збройні сили України збили новітній російський винищувач Су-35С.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1878
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