ЗСУ точним ударом знищили окупантів на Херсоншині - Генштаб

Збройні сили України уразили район зосередження армії Російської Федерації у Михайлівці Скадовського району на Херсонщині. Є ліквідовані та поранені окупанти.

Про це повідомили у зведенні Генштабу 19 листопада.

Зазначається, що вдалося знищити 40 російських солдатів. Крім того, поранено 70 представників ворожої армії. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово анексованій території Криму.

Також пів тисячі поранених військовослужбовців російських окупаційних військ потрапили до мелзакладів Горілівки з напрямку Майорська. Сталося це протягом 10-16 листопада. У Генштабі наголошують, що значна частина поранених - нещодавно мобілізовані.

Нагадаємо, станом на 18 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 460 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів.

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