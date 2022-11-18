За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та збили шість російських крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Таким чином, станом на 18 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 460 осіб. Дані уточнюються.

Про це 18 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 18.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 83460 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 2879 (+1) од.

бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4) од.

артилерійських систем – 1865 (+5) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5) од.

крилаті ракети ‒ 480 (+6)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од.

спеціальна техніка ‒ 161 (+1)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об'єкти окупантів.

Також через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого міністерства охорони здоров'я, працівників медичних закладів регіону зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

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