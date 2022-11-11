Припинення бойових дій взимку піде на користь Росії - ISW

Росія може використати змову паузу у бойових діях для підготовки своїх військ

Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України, оскільки припинення військових дій взимку буде користь Росії.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що наразі Росія відчайдушно добивається припинення вогню, щоб забезпечити відновлення російських сил. Російські чиновники зайняті тим, що намагаються підготувати 120 тисяч призовників до відправлення на передову навесні.

Спеціалісти ISW впевнені, що припинення бойових дій взимку піде тільки на користь російським військам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою хитку оборону та продовжити свою геноцидну кампанію з викорінення української ідентичності на окупованих частинах України.

В свою чергу ЗСУ прагнуть звільнити якомога більше окупованих територій до того, як прибуде російське підкріплення.

Аналітики ISW пишуть, що на півдні країни українські військові продовжують наступальні дії. Єдине місце, де російські війська все ще намагаються наступати, це в районі Бахмута, що в Донецькі області.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що після зими ЗСУ посиляться тисячами новобранців, які навчаються у Великій Британії.

Також Резніков розповів, як змінилася тактика російської армії після призначення керівником окупаційного угрупування військ Сергія Суровікіна.

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