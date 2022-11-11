Остановка боевых действий зимой пойдет на пользу России — ISW

Россия может использовать заговор паузу в боевых действиях для подготовки своих войск

Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины, поскольку прекращение военных действий зимой будет пользе России.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Россия отчаянно добивается прекращения огня, чтобы обеспечить восстановление российских сил. Российские чиновники заняты тем, что пытаются подготовить 120 тысяч призывников к отправке на передовую весной.

Специалисты ISW уверены, что прекращение боевых действий зимой пойдет только в пользу российских войск, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою шаткую оборону и продолжить свою геноцидную кампанию по искоренению украинской идентичности на оккупированных частях Украины.

В свою очередь, ВСУ стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как прибудет российское подкрепление.

Аналитики ISW пишут, что на юге страны украинские военные продолжают наступательные действия. Единственное место, где российские войска все еще пытаются наступать, это в районе Бахмута в Донецкой области.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что после зимы ВСУ усилятся тысячами обучающихся в Великобритании новобранцев.

Также Резников рассказал, как изменилась тактика русской армии после назначения руководителем оккупационной группировки войск Сергея Суровикина.

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