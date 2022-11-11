Три знака Зодиака, которых сегодня могут сглазить

День мощной негативной энергетики, которая делает человека безоружным перед чужими злыми намерениями. Легко можно стать жертвой мошенничества, обмана, чужих интриг, зависти и, конечно же, сглаза. В таком случае человек поначалу даже не поймет, что с ним происходит – почему он стал хуже себя чувствовать, а на работе все валится из рук, а всему виной банальный сглаз. Чтобы подобного не произошло, необходимо соблюдать осторожность.

Сегодня, 11 ноября, сглазить могут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них такая – неприятная – вероятность особенно велика.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, у кого в последнее время ладятся дела в личной жизни или на работе – являются желанной целью для завистников, которых у представителей этого яркого знака более чем достаточно. Конечно, заставить свою жизнь стать хуже они не смогут, да и не захотят, поэтому сегодня лучше отказаться от общения с людьми, настроенными заведомо недоброжелательно – сглаз еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – хотя бы сегодня – желательно вести себя поскромнее: не стоит провоцировать людей, которые не могут позволить себе вещи или развлечения, которые для представителей знака – обычное дело, зато обладают, как принято говорить, черным глазом, способным все это осквернить. Возможно, ради собственного благополучия нужно прикинуться скромниками и никого не раздражать?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут стать жертвой своей открытости и откровенности – представители знака часто бывают несдержанными и рассказывают о своих планах, даже не успев приступить к их воплощению в жизнь. В результате энергия, необходимая для действий, уходит в слова и из задумок ничего не получается. Так что сегодня они вполне могут сглазить себя сами, так что и пенять им придется только на себя.

Читайте также: