Три знаки зодіаку, яких сьогодні можуть зурочити

День потужної негативної енергетики, яка робить людину беззбройною перед чужими злими намірами. Легко можна стати жертвою шахрайства, ошуканства, чужих інтриг, заздрощів і, звичайно ж, пристріту. У такому разі людина спочатку навіть не зрозуміє, що з нею відбувається – чому вона стала гірше почуватися, а на роботі все падає з рук, а всьому виною банальний пристріт. Щоб такого не сталося, необхідно бути обережними.

Сьогодні, 11 листопада, наврочити можуть представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така – неприємна – ймовірність особливо велика.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – особливо ті з них, у кого останнім часом ладнаються справи в особистому житті чи на роботі – є бажаною метою для заздрісників, яких у представників цього яскравого знака більш ніж достатньо. Звичайно, змусити своє життя стати гіршими вони не зможуть, та й не захочуть, тому сьогодні краще відмовитися від спілкування з людьми, налаштованими свідомо недоброзичливо – вроки ще ніхто не скасовував.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – хоча б сьогодні – бажано поводитися скромніше: не варто провокувати людей, які не можуть дозволити собі речі чи розваги, які для представників знака – звичайна справа, зате мають, як заведено говорити, чорне око, здатне все це спаплюжити. Можливо, заради власного добробуту треба прикинутися смиренниками та нікого не дратувати?

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці можуть стати жертвою своєї відкритості та відвертості – представники знака часто бувають нестримними та розповідають про свої плани, навіть не встигнувши розпочати їхнє втілення в життя. В результаті енергія, необхідна для дій, йде в слова і із задумів нічого не вдається. Таким чином сьогодні вони цілком можуть зурочити себе самі, так що і нарікати їм доведеться тільки на себе.

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