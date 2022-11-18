Зеленський відзначив українських прикордонників, які не дають спокою окупантам

Найжорстокіші бойові тривають на Донеччині, де стримують ворога, зокрема, прикордонники Харківського і Сумського загонів.

За вчорашню добу підрозділи Сил оборони відбили близько сотні російських атак в Донецькій області.

"Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, - справжні герої", - запевнив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у п'ятницю, 18 листопада.

Український лідер особливо відзначив прикордонників Харківського і Сумського загонів, які діють зараз саме на Донеччині.

"Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантами. Це те, що треба. Хлопці, дякую вам", - звернувся він до бійців.

Також президент висловив подяку бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку.

"Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати", - зауважив він.

Зеленський запевнив, що на жодній з ділянок фронту українські бійці не пасують перед ворогом, відповідають вогнем та тримають позиції.

"На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - наголосив президент.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області розгортаються пекельні бої, щодня відбуваються ворожі штурми, і тиск на ЗСУ з боку російських військ лише посилюється.

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