Репера Noize MC, який активно підтримує Україну, визнали "іноагентом" у Росії

Російського репера Noize MC, який від початку повномасштабної війни підтримує Україну, визнали "іноземним агентом" у РФ.

Музикант, справжнє ім'я якого Іван Алексєєв, потрапив до "чорного списку" за рішенням російського мін'юсту. Відповідне рішення з'явилося на сайті пропагандистського відомства 18 листопада.

Разом із Noize MC до списку "іноагентів" також потрапили журналісти Катерина Шихман, Руслан Левієв, Михайло Свєтов, Ірек Біккінін, фізик та громадський діяч Андрій Заякін, опозиціонер В'ячеслав Мальцев та правозахисниці Олімпіада Усанова.

Так званий Мін’юст РФ вважає, що усі ці особи займаються політичною діяльністю, отримуючи за це фінансування з України.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Нагадаємо, що Noize MC був одним з перших російських артистів, хто відкрито висловився проти війни в Україні. Музикант разом із родиною виїхав з Росії та займається концертною діяльністю за кордоном. На своїх концертах Noize MC разом із іншими музикантами збирає кошти для допомоги українцям. Під час одного зі своїх концертів артист заговорив про Бучу та Ірпінь і закликав владу РФ припинити війну.

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