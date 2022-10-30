Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Буданов пояснив, чому для Росії так важливий Бахмут

Дата публікації
Перегляди
440
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Буданов пояснив, чому для Росії так важливий Бахмут

Окупанти ось уже вісім місяців не полишають спроб захопити місто.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, навіщо росіяни так активно штурмують Бахмут на Донеччині.

Про це він розповів в інтерв'ю The Drive.

"Бахмут – це просто їхнє бажання, яке вони хочуть реалізувати вже вісім місяців", – сказав Буданов.

Він пояснив, що з військової точки зору Бахмут має дуже вигідне положення, оскільки відкриває подальші шляхи до таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Часів Яр.

Найважчий напрямок на фронті

Бахмутський напрямок президент Зеленський регулярно відзначає як один із найскладніших. Президент сказав, що командування РФ день за днем протягом місяців жене туди людей на смерть. За його словами,  місто стало передовим фронтом а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово, але ЗСУ тримають оборону

Комбриг 93 бригади, розповідаючи про тактику окупантів під Бахмутом, заявив, що саме російське командування називає своїх військових "одноразовими".

Місто намагаються штурмувати, зокрема, підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких зеки, нещодавно набрані з російських в’язниць.

Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева заявив, що в Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.

Нещодавно українців приголомшила історія 8-річного Богдана з Бахмута, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу.

Траса Сватове-Кремінна під контролем: ЗСУ контратакує - але найгарячіше біля Бахмута й Авдіївки

Траса Сватове-Кремінна під контролем: ЗСУ контратакує - але найгарячіше біля Бахмута й Авдіївки

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація