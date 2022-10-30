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Буданов объяснил, почему для России так важен Бахмут

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Буданов объяснил, почему для России так важен Бахмут

Оккупанты вот уже восемь месяцев не оставляют попыток захватить город.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, зачем россияне так активно штурмуют Бахмут в Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью TheDrive.

"Бахмут – это просто их желание, которое они хотят реализовать уже восемь месяцев", – сказал Буданов.

Он пояснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет очень выгодное положение, поскольку открывает дальнейшие пути в такие города, как Славянск, Краматорск и Часов Яр.

Самое тяжелое направление на фронте

Бахмутское направление президент Зеленский регулярно отмечает как одно из самых сложных. Президент сказал, что командование РФ изо дня в день в течение месяцев гонит туда людей насмерть. По его словам, город стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.

Комбриг 93 бригады, рассказывая о тактике оккупантов под Бахмутом, заявил, что само российское командование называет своих военных "одноразовыми".

Город пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

Недавно украинцев ошеломила история 8-летнего Богдана из Бахмута, отец и беременная мать которого погибли во время вражеских обстрелов.

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