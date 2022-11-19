ВСУ точным ударом уничтожили оккупантов на Херсонщине — Генштаб

Также ранены 70 человек

Вооруженные силы Украины поразили район сосредоточения армии Российской Федерации в Михайловке Скадовского района Херсонской области. Есть ликвидированные и раненые оккупанты.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 19 ноября.

Отмечается, что удалось уничтожить 40 русских солдат. Кроме того, ранены 70 представителей вражеской армии. Их отвезли в больничные учреждения на временно аннексированной территории Крыма.

Также пол тысячи раненых военнослужащих российских оккупационных войск попали в мелучреждения Гориловки по направлению Майорска. Произошло это в течение 10-16 ноября. В Генштабе отмечают, что значительная часть раненых – недавно мобилизованные.

Напомним, по состоянию на 18 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 460 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов.

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