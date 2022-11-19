Із полону росіян повернули трьох морських піхотинців

Із російського полону повернулисятроє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

"Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу. Військово-морські сили України вкотре доводять, що гасло "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку листопада Україна та Росія провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійців та "азовців".

До слова, станом на 27 жовтня Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

Уряди України та Польщі створили фонд допомоги жінкам, звільненим з російського полону

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