Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из плена россиян вернули трех морских пехотинцев

Из плена россиян вернули трех морских пехотинцев

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

Из российского плена вернулись три военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Освобожденным военнослужащим оказали первоочередную медицинскую и психологическую помощь. Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Украина и Россия провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцев и "азовцев".

К слову, по состоянию на 27 октября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Правительства Украины и Польши создали фонд помощи женщинам, освобожденным из российского плена.

Правительства Украины и Польши создали фонд помощи женщинам, освобожденным из российского плена.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
427
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация