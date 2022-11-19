Из плена россиян вернули трех морских пехотинцев

Из российского плена вернулись три военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Освобожденным военнослужащим оказали первоочередную медицинскую и психологическую помощь. Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" для нас не просто слова", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Украина и Россия провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 107 воинов из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцев и "азовцев".

К слову, по состоянию на 27 октября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Правительства Украины и Польши создали фонд помощи женщинам, освобожденным из российского плена.

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