ВСУ сбили вражеский Су-35 в районе Бахмута с помощью NASAMS (видео)

В районе Бахмута Донецкой области Вооруженные силы Украины сбили российский истребитель Су-35С с помощью норвежского ракетно-зенитного комплекса Nasams.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Пилот катапультировался, но не выжил. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни", – говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштабы, на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 83 880 человек.

В Херсонской области ВСУ точным ударом уничтожили 40 российских солдат. Кроме того, ранены 70 представителей вражеской армии.

На Бахмутском направлении сражения продолжаются почти круглосуточно, враг несет значительные потери среди личного состава.

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