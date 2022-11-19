Під Бахмутом ЗСУ атакували окупантів гранатами (відео)

Військові Збройних сил України влучно атакували гранатами позиції російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

"Оператори дронів 30 ОМБр демонструють дивовижну майстерність – їхні гранати одна за одною прилітають прямісінько до окупантів.", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, станом на 19 листопада загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 83 880 осіб.

На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 40 російських солдатів. Крім того, поранено 70 представників ворожої армії.

На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово, ворог несе значні втрати серед особового складу. У районі Бахмута на Донеччині Збройні сили України збили російський винищувач Су-35 за допомогою норвезького ракетно-зенітного комплексу Nasams.

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