Куди зник терорист Гіркін: генерал СБУ дав відповідь

Російський терорист, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін зник з інформаційного поля та отримав від ФСБ нове завдання — працювати на засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та готувати диверсійні групи.

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі каналу "Freeдом".

"Я підозрюю, що активна участь Гіркіна останнім часом у середовищі блогерів, найімовірніше, була завданням ФСБ, щоб підтримувати градус напруження в середовищі ультрапатріотів, яких вони завжди намагалися контролювати, щоб був центр, навколо якого могли б збиратися незадоволені. Коли очолюєш незадоволене середовище, його можна контролювати і робити певні вкиди... Він реально пішов із медійної галузі. Його немає в інформаційному просторі, він припинив цю роботу, тому що вона тепер зовсім не потрібна", — зазначив Ягун.

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З його слів, зникнення Гіркіна з публічного поля сталося в той момент, коли міністр оборони РФ Сергій Шойгу почав боротися з тими блогерами, які були йому непідконтрольні та активно його критикували.

"Були блогери, які контролювалися Пригожиним, Кадировим та ще якимись людьми, а окремо було кілька блогерів, які контролювалися ФСБ. ФСБ із Шойгу могли домовитися, і та частина блогерів просто пішла з інформаційного поля. Враховуючи, що активність агента треба було використати в іншому ключі, він пішов робити іншу роботу — перекваліфікувався", — зазначив генерал.

На думку Ягуна, ФСБ, намагаючись домовитися з Пригожиним про можливі спільні дії в майбутньому, "передала свого дуже цінного агента, який зараз активно використовується у так званому навчальному підрозділі".

"Вони створили спеціальний підрозділ, через який проходять фільтрацію ті, з кого потім будуть створюватися якісь диверсійні підрозділи. Це не простий штурмовий полк, це навчальний підрозділ. Ми знаємо, хто там кадровик, хто начальник штабу. Не знаємо тільки, хто командир цього підрозділу і де він розташований", — повідомив він.

Ягун припустив, що цей підрозділ розташований поблизу кордону з Україною.

"Потрапляння Гіркіна на територію України, навіть якщо її окуповано, для них не дуже бажане, оскільки є побоювання, що він може потрапити в поле зору українських спецслужб і бути або ліквідованим, або захопленим", — додав генерал СБУ.

Нагадаємо, українські спецслужби обіцяють щедру винагороду тому, хто візьме в полон Ігоря Гіркіна. СБУ запропонувала 100 тисяч доларів за живого терориста.

Гіркін активно критикував путінський режим та провали російської армії у війні проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін може повторити долю диктаторів Хуссейна та Каддафі в разі поразки у війні. Однак у середині жовтня терорист оголосив, що вступив на службу до армії РФ, і зник із медійного поля.

Згодом стало відомо, що Євген Пригожин формує добровольчий батальйон на базі "Вагнера", куди і завербувався Гіркін.

17 листопада Окружний суд Гааги визнав Ігоря Гіркіна одним із трьох винних у падінні літака рейсу МН17 на Донбасі та в загибелі майже 300 пасажирів та членів екіпажу. Терориста заочно засудили до довічного ув'язнення.

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