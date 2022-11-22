Куда пропал террорист Гиркин: генерал СБУ дал ответ

Российский террорист, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин исчез из информационного поля и получил от ФСБ новое задание - работать на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и готовить диверсионные группы.

Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала "Freeдом".

"Я подозреваю, что активное участие Гиркина в последнее время в среде блогеров, скорее всего, было заданием ФСБ, чтобы поддерживать градус напряжения в среде ультрапатриотов, которых они всегда пытались контролировать, чтобы был центр, вокруг которого могли бы собираться недовольные. Когда возглавляешь недовольную среду, ее можно контролировать и делать определенные вбросы... Он реально ушел из медийной области. Его нет в информационном пространстве, он прекратил эту работу, потому что она теперь совершенно не нужна", - отметил Ягун.

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По его словам, исчезновение Гиркина из публичного поля произошло в тот момент, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу начал бороться с теми блогерами, которые были ему неподконтрольны и активно его критиковали.

"Были блогеры, которые контролировались Пригожиным, Кадыровым и еще какими-то людьми, а отдельно было несколько блогеров, которые контролировались ФСБ. ФСБ с Шойгу могли договориться, и та часть блогеров просто ушла из информационного поля. Учитывая, что активность агента надо было использовать в другом ключе, он пошел делать другую работу - переквалифицировался", - отметил генерал.

По мнению Ягуна, ФСБ, пытаясь договориться с Пригожиным о возможных совместных действиях в будущем, "передала своего очень ценного агента, который сейчас активно используется в так называемом учебном подразделении".

"Они создали специальное подразделение, через которое проходят фильтрацию те, из кого потом будут создаваться какие-то диверсионные подразделения. Это не простой штурмовой полк, это учебное подразделение. Мы знаем, кто там кадровик, кто начальник штаба. Не знаем только, кто командир этого подразделения и где оно расположено", - сообщил он.

Ягун предположил, что данное подразделение расположено вблизи границы с Украиной.

"Попадание Гиркина на территорию Украины, даже если она оккупирована, для них не очень желательно, поскольку есть опасения, что он может попасть в поле зрения украинских спецслужб и быть либо ликвидированным, либо захваченным", - добавил генерал СБУ.

Напомним, украинские спецслужбы обещают щедрое вознаграждение тому, кто возьмет в плен Игоря Гиркина. СБУ предложила 100 тыс. долларов за живого террориста.

Гиркин активно критиковал путинский режим и провалы российской армии в войне против Украины. В частности, он заявлял, что Путин может повторить судьбу диктаторов Хуссейна и Каддафи в случае поражения в войне. Однако в середине октября террорист объявил, что поступил на службу в армию РФ, и исчез из медийного поля.

Впоследствии стало известно, что Евгений Пригожин формирует добровольческий батальон на базе "Вагнера", куда и завербовался Гиркин.

17 ноября Окружной суд Гааги признал Игоря Гиркина одним из трех виновных в крушении самолета рейса МН17 на Донбассе и в гибели почти 300 пассажиров и членов экипажа. Террориста заочно приговорили к пожизненному заключению.

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