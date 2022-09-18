Террорист Гиркин предрекает Путину судьбу Хуссейна и Каддафи

Также террорист не исключает, что Путина могут убить российские елиты.

Российский диктатор Владимир Путин может повторить судьбу других диктаторов – Хуссейна и Каддафи – в случае поражения в войне с Украиной.

Об этом заявил террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году.

Также читайте Сбрил усы и хотел попасть в Украину: террорист Гиркин впервые прокомментировал свое задержание

По словам военного преступника РФ, еще несколько военных поражений оккупантов в Украине, вспышка инфляции — и тогда России сложится революционная ситуация.

"Еще парочка оскорбительных поражений, вспышка инфляции и вот мы получаем ту самую революционную ситуацию. Верхи не могут, а низы не хотят. Тем более все революции совершаются не в деревне, а в столице. Здесь будет и смута, и перевороты", — говорит террорист Стрелков.

Гиркин считает, что в случае поражения РФ, "окончательно промахнувшийся Акелла":

либо повторит судьбу Павла І (был убит придворными в результате заговора);

в результате заговора); либо повторит судьбу бывшего президента Югославии Милошевича, который был осужден Гаагским трибуналом и умер в камере от сердечного приступа.

"Но вариант с Хуссейном более вероятен. Вариант с Каддафи тоже не исключен (иракский диктатор Саддам Хуссейн был повешен, а ливийского диктатора Каддафи растерзала толпа. — Ред.)", — добавил террорист Гиркин.

Ранее расследователь Bellingcat рассказала о том, почему Гиркина не наказали за критику войны.

Читайте также: