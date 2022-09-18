Терорист Гіркін пророкує Путіну долю Гуссейна і Каддафі

Також терорист не виключає, що Путіна можуть вбити російські еліти.

Російський диктатор Володимир Путін може повторити долю інших диктаторів – Гуссейна та Каддафі – у разі поразки у війні з Україною.

Про це заявив терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році.

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За словами воєнного злочинця РФ, ще кілька військових поразок окупантів в Україні, спалах інфляції — і тоді Росії складеться революційна ситуація.

"Ще парочка образливих поразок, спалах інфляції і ось ми отримуємо ту саму революційну ситуацію. Верхи не можуть, а низи не хочуть. Тим більше, всі революції відбуваються не в селі, а в столиці. Тут буде і смута, і перевороти ", — каже терорист Стрєлков.

Гіркін вважає, що у разі поразки РФ, "Акелла, який остаточно промахнувся":

або повторить долю Павла І (якого було вбито придворними внаслідок змови);

внаслідок змови); або повторить долю колишнього президента Югославії Мілошевича, засудженого Гаазьким трибуналом і помер у камері від серцевого нападу.

"Але варіант з Хуссейном вірогідніший. Варіант з Каддафі теж не виключений (іракський диктатор Саддам Гуссейн був повішений, а лівійського диктатора Каддафі розтерзав натовп. — Ред.)", — додав терорист Гіркін.

Раніше розслідувач Bellingcat розповіла про те, чому Гіркіна не покарали за критику війни.

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