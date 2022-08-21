"Ігор Гіркін стає все більш відвертим критиком Кремля" - британська розвідка

Гіркін порівняв Зеленського та Кремль не на користь останнього.

Колишній офіцер ФСБ і так званий міністр у самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці" Ігор Гіркін, який був прихильником жорсткої лінії поведінки російських військ в Україні, розкритикував російське командування через проведення "танкового біатлону" під Москвою.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - зазначає розвідка

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.

"Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - вважають британські аналітики.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України – до Криму, а потім до Херсонської області.

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