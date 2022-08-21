Окупанти продовжують обстріли прикордоння України з території Росії

З території Росії продовжуються обстріли прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернігівщини.

Учора, 20 серпня, ворог завдав вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї по прикордонним територіям Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під ворожим вогнем опинилися Буринська, Хотінська, Білопільська громади Сумщини, Новгород-Сіверська, Семенівська громади Чернігівщини та Золочівська громада Харківщини.

По території Золочівської громади окупанти з боку російського населеного пункту Безімено вдарили із РСЗВ "Град". Нараховано 40 "прильотів".

У другій половині дня противник з боку російського населеного пункту Тьоткіно обстріляв територію Буринської громади зі ствольної артилерії, нараховано з півдесятка вибухів.

Згодом окупанти вдарили з мінометів по території Білопільської громади, пролунало півтора десятка вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Зоря.

По території Хотінської громади з боку російського населеного пункту Гордєєвка лунали постріли з великокаліберної зброї.

Три міни 120 мм калібру, випущені росіянами з району населеного пункту Ломаківка, розірвалися на території Семенівської громади.

Новгород-Сіверську громаду, з боку російського села Случевськ, ворог обстріляв із ствольної артилерії – 4 "прильоти". Постраждалих немає.

Нагадаємо, Жданов розповів, які ракети все ще є на озброєнні РФ та що загрожує українцям.

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