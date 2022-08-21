У Кропивницькому вдома застреленим знайшли начальника СБУ області

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника обласного управління СБУ Олександра Наконечного.
Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшла дружина.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речницю обласного управління поліції Юлію Ткач.
Нині СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті. "Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", – сказала Юлія Ткач.
ЗМІ повідомляють, що Наконечного знайшла дружина з вогнестрельним пораненням. За попередньою версією, він скоїв самогубство.
Депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив, що Наконечний застрелився.
"За попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", – написав Лаврусь.
Олександр Наконечний обіймав посаду начальника СБУ Кіровоградщини з початку 2021 року.
Нагадаємо, що п’яний ексдепутат захопив мерію у вірменському місті, кинув у поліцейських гранату і застрелився.
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