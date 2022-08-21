У Кропивницькому вдома застреленим знайшли начальника СБУ області

Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшла дружина.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речницю обласного управління поліції Юлію Ткач.

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Нині СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті. "Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", – сказала Юлія Ткач.

ЗМІ повідомляють, що Наконечного знайшла дружина з вогнестрельним пораненням. За попередньою версією, він скоїв самогубство.

Депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив, що Наконечний застрелився.



"За попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", – написав Лаврусь.

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника СБУ Кіровоградщини з початку 2021 року.

Нагадаємо, що п’яний ексдепутат захопив мерію у вірменському місті, кинув у поліцейських гранату і застрелився.

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