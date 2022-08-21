В Кропивницком дома застреленным нашли начальника СБУ области

Тело мужа с огнестрельным ранением обнаружила жена.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на спикера областного управления полиции Юлию Ткач.

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В настоящее время СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти. После того как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", — сказала Юлия Ткач.

СМИ сообщают, что Наконечного нашла жена с огнестрельным ранением. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврус со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Наконечный застрелился.



"По предварительной версии, полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", — написал Лаврусь.

Александр Наконечный занимал должность начальника СБУ Кировоградской области с начала 2021 года.

Напомним, что пьяный эксдепутат захватил мэрию в армянском городе, бросил в полицейскую гранату и застрелился.

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