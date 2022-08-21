Гороскоп на 21 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, куда двигаться дальше в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 августа 2022 года рассказывает, что Ракам следует работать над интересными идеями, а Девам – не создавать себе проблем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в чувство. Ищите идеальные чувства в отношениях. Наслаждайтесь работой.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз мечей"
Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Составьте план работы на следующий период.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях стремитесь к большему. Найдите какую-либо опору на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка кубков"
Работайте над интересными идеями. Добавьте щепотку счастья к чувствам. В рабочих вопросах ищите единомышленников.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король кубков"
Закалите ваш разум. В отношениях может быть тяжело. На работе приобретайте новые знания.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблем. В любви ждите проблем. На работе ищите выход из кризисной ситуации.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Отшельник"
Пора побыть наедине. В отношениях сделайте паузу. На работе возьмите отгул.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ожидайте счастья. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе двигайтесь вперед.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка мечей"
Будет больно. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе вас могут оскорбить.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви вас расслабиться и наслаждаться. На работе возможен интересный проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Сила"
Работайте над собой. В отношениях проявите силу. А в рабочих вопросах – характер.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе ждите премию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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