Гороскоп на 21 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, куда двигаться дальше в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 августа 2022 года рассказывает, что Ракам следует работать над интересными идеями, а Девам – не создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. Ищите идеальные чувства в отношениях. Наслаждайтесь работой.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Составьте план работы на следующий период.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях стремитесь к большему. Найдите какую-либо опору на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка кубков"

Работайте над интересными идеями. Добавьте щепотку счастья к чувствам. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Закалите ваш разум. В отношениях может быть тяжело. На работе приобретайте новые знания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви ждите проблем. На работе ищите выход из кризисной ситуации.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Пора побыть наедине. В отношениях сделайте паузу. На работе возьмите отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ожидайте счастья. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе двигайтесь вперед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе вас могут оскорбить.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В любви вас расслабиться и наслаждаться. На работе возможен интересный проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Сила"

Работайте над собой. В отношениях проявите силу. А в рабочих вопросах – характер.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе ждите премию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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