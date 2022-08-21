Оккупанты продолжают обстрелы приграничья Украины с территории России

С территории России продолжаются обстрелы приграничья Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

Вчера, 20 августа, враг нанес огневое поражение с применением реактивной и ствольной артиллерии, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Под вражеским огнем оказались Буринская, Хотинская, Белопольская громады Сумщины, Новгород-Северская, Семеновская громады Черниговщины и Золочевская громада Харьковщины.

По территории Золочевской громады оккупанты со стороны российского населенного пункта Безымено ударили из РСЗО "Град". Начислено 40 "прилетов".

Во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта Теткино обстрелял территорию Буринской громады из ствольной артиллерии, насчитанно с полдесятка взрывов.

Впоследствии оккупанты ударили из минометов по территории Белопольской громады, раздалось полтора десятка взрывов. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Заря.

По территории Хотинской громады со стороны российского населенного пункта Гордеевка раздавались выстрелы из крупнокалиберного оружия.

Три мины 120 мм калибра, выпущенные россиянами из района населенного пункта Ломаковка, разорвались на территории Семеновской громады.

Новгород-Северскую громаду, со стороны российского села Случевск, враг обстрелял из ствольной артиллерии – 4 "прилета". Пострадавших нет.

Напомним, Жданов рассказал, какие ракеты все еще есть на вооружении РФ и что грозит украинцам.

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