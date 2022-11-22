Іранські дрони збирають з американських та європейських деталей - The Wall Street Journal

Дрони, що Росії надає Іран, зібрані з деталей США та країн Європи.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нові дані розвідки, зібрані зі збитих іранських безпілотників в Україні, показують, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших союзних державах, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування.

3/4 компонентів БПЛА - американські. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників "Mohajer-6".

Згідно зі звітом України, понад 200 компонентів були ідентифіковані, з них більше сотні були виготовлені в США, а ще третина - у Японії.

У США не змогли надати відповідь про походження цих компонентів.

"Пріоритетом є розуміння того, як сторонні деталі потрапляють до іранських безпілотників", - сказав засновник вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки Девід Олбрайт.

У МЗС підтвердили, що українські розвідники дійсно зустрічалися з іранськими колегами та спілкувалісь про дрони, які країна надає РФ й попередили, що наслідки співпраці з Росією будуть неспівставними з можливою вигодою.

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навряд чи Росія зможе швидко запустити виробництво цих дронів.

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