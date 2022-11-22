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В окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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698
Час на прочитання
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В окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи

Фото з соцмереж

За словами мера Мелітополя Федорова, уточнюється інформацію щодо ударів по позиціях ворога.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку", - зазначив він.

За словами Федорова, уточнюється інформацію щодо ударів по позиціях ворога.

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Нагадаємо, російські окупанти в селі Михайлівка на Запоріжжі ховають свою військову техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку.  

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