В окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи

За словами мера Мелітополя Федорова, уточнюється інформацію щодо ударів по позиціях ворога.
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку", - зазначив він.
За словами Федорова, уточнюється інформацію щодо ударів по позиціях ворога.
Нагадаємо, російські окупанти в селі Михайлівка на Запоріжжі ховають свою військову техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку.
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