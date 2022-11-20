Мексика – Польща: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Близькі друзі України стартують на турнірі поєдинком з непоступливими мексиканцями.

У вівторок, 22 листопада, в матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики зіграє з Польщею.

Поєдинок відбудеться в катарській столиці Досі на "Стадіоні 974" – найнезвичайнішій арені не лише ЧС-2022, але й за всю історію планетарних першостей.

Це перший у світі стадіон, який повністю побудований з вантажних контейнерів. Після завершення турніру його демонтують, а деталі віддадуть охочим знову втілити подібний проєкт.

Матч Мексика – Польща розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Крім поляків і мексиканців, до квартету C також потрапили збірні Аргентини та Саудівської Аравії. Вони зустрінуться в поєдинку першого туру також 22 листопада, але о 12:00 за київським часом.

в поєдинку першого туру також 22 листопада, але о 12:00 за київським часом. До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Де дивитися матч Мексика – Польща

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Дивіться також: Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Прогнози букмекерів на матч Мексика – Польща

У майбутньому поєдинку букмекери приблизно однаково оцінюють шанси суперників. На перемогу мексиканців можна поставити з коефіцієнтом 2,80. Нічия – 3,05. Звитяга поляків – 2,92.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Левандовські зізнався, чи гратиме на ЧС-2022 із синьо-жовтою пов'язкою, яку передав йому Шевченко

Рекордні призові: скільки зароблять збірні-учасниці чемпіонату світу-2022 з футболу