Аргентина – Саудівська Аравія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Лео Мессі та компанія розпочнуть Мундіаль поєдинком проти одного з головних андердогів турніру.

У вівторок, 22 листопада, в матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини зіграє з Саудівською Аравією.

Команди зійдуться в Лусаїлі на стадіоні "Лусаїл Айконік" – головній арені чемпіонату світу в Катарі, на якій, зокрема, відбудеться й фінальний матч турніру.

Зустріч Аргентина – Саудівська Аравія незвично розпочнеться в досить ранній час для уболівальників з України, о 12:00 за київським часом.

Крім Аргентини та Саудівської Аравії, до квартету C також потрапили збірні Мексики та Польщі. Вони проведуть очний матч першого туру також 22 листопада, о 18:00 за київським часом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Аргентина – Саудівська Аравія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Аргентина – Саудівська Аравія

Букмекери ні на секунду не сумніваються, що "альбіселесте" успішно розпочнуть Мундіаль. На перемогу команди Ліонеля Скалоні приймаються ставки з коефіцієнтом 1,18. Нічия – 7,70. Тріумф саудитів стане неймовірною сенсацією – 21,00.

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