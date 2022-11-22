У Херсоні повідомляють про звуки вибухів

Місто, ймовірно, знову під ворожим обстрілом.

Сьогодні, 22 листопада, у Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві канали в Telegram.

"Знову вибухи в Херсоні. Місто знову під обстрілом ворожої артилерії з-під Голої Пристані", - повідомляє "Телеграм"-канал "Чому тривога".

Зазначимо, наразі офіційна інформація від влади про вибухи у місті не надходила.

Обстріли звільненого Херсона

21 листопада росіяни весь день обстрілювали Херсон з артилерії. На місці трагедії загинула одна людина, ще кілька осіб госпіталізували.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що таким чином Росія мститься мешканцям Херсона за підтримку ЗСУ.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям Херсона краще евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок із дітьми, літніх людей, хворих і маломобільних осіб.

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