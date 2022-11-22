В Херсоне сообщают о звуках взрывов

Город, вероятно, снова под вражеским обстрелом.

Сегодня, 22 ноября, в Херсоне раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

"Снова взрывы в Херсоне. Город снова под обстрелом вражеской артиллерии из-под Голой Пристани", — сообщает "Телеграмм"-канал "Чому тривога".

Отметим, официальная информация от властей о взрывах в городе не поступала.

Обстрелы освобожденного Херсона

21 ноября россияне весь день обстреливали Херсон из артиллерии. На месте трагедии погиб один человек, еще несколько человек были госпитализированы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом Россия мстит жителям Херсона за поддержку ВСУ.

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона лучше эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы Украины. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых людей, больных и маломобильных лиц.

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