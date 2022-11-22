Украина вернула тела еще 33 погибших военных — Минреинтеграции

Украина вернула тела еще 33 погибших защитников.

Об этом 22 ноября сообщили в Минреинтеграции.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитника", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.



В Минреинтеграции также отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тела.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", — подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Следует отметить, что возвращение тел павших защитников Украине происходит ежемесячно. Со стороны врага зафиксирован ряд случаев отказа забирать тела своих погибших военных. Также была информация о сожжении российских солдат и мирных украинцев в мобильных крематориях, которые РФ привезла с собой на войну против Украины. В случае гражданских лиц это делалось, чтобы скрыть военные преступления России в Украине против мирного населения. В случае тел российских оккупантов — чтобы не выплачивать компенсацию за гибель семье.

Напомним, что после деоккупации Херсона стало известно, что россияне уничтожали тела своих солдат, погибших во время тяжелых боев летом. Оккупанты, вероятно, сжигали их на свалке. Место, которое когда-то было обычной свалкой, летом стало запрещенной территорией и было жестко отгорожено войсками захватчиков от любопытных глаз.

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