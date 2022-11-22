Україна повернула тіла ще 33 полеглих військових - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 33 полеглих захисників.

Про це 22 листопада повідомили в Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.



В Мінреінтеграції також наголосили, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіла.

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам'ять", – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

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Варто зазначити, що повернення тіл полеглих захисників Україні відбувається щомісяця. Натомість зі сторони ворога зафіксовано низку випадків відмови забирати тіла свої загиблих військових. Також була інформація про спалення російських солдат та мирних українців у пересувних мобільних крематоріях, які РФ привезла із собою на війну проти України. У випадку з цивільними особами це робилося, аби приховати військові злочини Росії в Україні проти мирного населення. У випадку тіл російських окупантів - аби не виплачувати компенсацію за загибель родині.

Нагадаємо, після деокупації Херсона стало відомо, що що росіяни знищували тіла своїх солдатів, загиблих під час важких боїв влітку. Окупанти, ймовірно, спалювали їх на сміттєзвалищі. Місце, яке колись було звичайним сміттєзвалищем, влітку стало забороненою територією і було жорстко відгороджено військами загарбників від цікавих очей.

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